Обмін військовополоненими 14 вересня — хто з українців повернувся додому

Повернення військовополонених в Україну 14 вересня. Фото: t.me/Koord_shtab

Україна здійснила обмін військовополоненими з Росією у суботу, 14 вересня. Загалом додому повернулося ще 103 українці. Всі звільнені цього разу — чоловіки.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

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Обмін військовополоненими

Серед звільнених українців є 38 нацгвардійців, а воїнів ЗСУ — 28, у тому числі двоє зі спецпідрозділу "Кракен", двоє – з Міжнародного легіону, троє із Сил спеціальних операцій, один — із Сил територіальної оборони.

Повернення військовополонених в Україну 14 вересня. Фото: t.me/Koord_shtab

Також на рідній землі тепер восьмеро прикордонників, четверо поліцейських, 21 військовий моряк, троє представників Державної спеціальної служби транспорту, один — Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Всі звільнені цього разу — чоловіки: 82 солдати та сержанти; 21 військовослужбовець належить до офіцерського складу", — йдеться у повідомленні.

Повернення військовополонених в Україну 14 вересня. Фото: t.me/Koord_shtab

Звільнені бійці брали участь у захисті міста Маріуполя — 69 осіб (у тому числі оборонці "Азовсталі" — 31 особа), Донеччини, Луганщини, Запорізького, Херсонського, Харківського та Київського напрямків. Серед них також є двоє охоронців ЧАЕС.

Більшість захисників зазнали важких травм чи поранень, мають захворювання та потребують негайної медичної допомоги. У Координаційному штабі наголосили, що Україна тривалий час проводила роботу, аби організувати повернення українців.

Повернення військовополонених в Україну 14 вересня. Фото: t.me/Koord_shtab

"Україна висловлює вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації чергового обміну", — йдеться у повідомленні.

Повернення військовополонених в Україну 14 вересня. Фото: t.me/Koord_shtab

Звільнені захисники пройдуть медичний огляд, отримають можливість фізичної та психологічної реабілітації, а також належні виплати за весь час перебування в неволі, та реінтегруються в суспільство.

Допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Фото: скриншот