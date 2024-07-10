Стефанишина может возглавить Минюст вместо Малюськи— СМИ

Малюська написал заявление на увольнение — СМИ сообщили, кто может его заменить
Министр юстиции Денис Малюська написал заявление на увольнение, но ход ему пока не дали. В команде Президента Украины Владимира Зеленского уже определились, кого назначат новым главой министерства.
Об этом говорится в материале " Украинской правды "
Кто может заменить Малюську
В материале СМИ говорится, что Малюська не поставил дату в заявлении на увольнение, и в ход его не пустили.
Отмечается, что в команде Зеленского замену главе Минюста искать не будут, а планируют назначить Ольгу Стефанишину вице-премьером по евроинтеграции и министром юстиции.
"Вице-премьер Ольга Стефанишина может усилить свои позиции в правительстве", — говорится в сообщении.
Напомним, собеседники в окружении Президента Украины Владимира Зеленского предполагают, что он "устал" и хочет уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. На его место рассматривают две кандидатуры.
Также мы писали, что в ближайшие недели Рада может назначить двух министров. В частности, нынешний глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев может возглавить Министерство инфраструктуры, а заместитель председателя ОП Алексей Кулеба может руководить Министерством регионального развития.
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