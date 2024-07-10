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Малюська написал заявление на увольнение — СМИ сообщили, кто может его заменить

10 июля 2024 14:44
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Стефанишина может возглавить Минюст вместо Малюськи— СМИ
Министр юстиции Денис Малюська. Фото: minjust.gov.ua
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Министр юстиции Денис Малюська написал заявление на увольнение, но ход ему пока не дали. В команде Президента Украины Владимира Зеленского уже определились, кого назначат новым главой министерства.

Об этом говорится в материале " Украинской правды "

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В материале СМИ говорится, что Малюська не поставил дату в заявлении на увольнение, и в ход его не пустили.

Отмечается, что в команде Зеленского замену главе Минюста искать не будут, а планируют назначить Ольгу Стефанишину вице-премьером по евроинтеграции и министром юстиции.

"Вице-премьер Ольга Стефанишина может усилить свои позиции в правительстве", — говорится в сообщении.

Напомним, собеседники в окружении Президента Украины Владимира Зеленского предполагают, что он "устал" и хочет уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. На его место рассматривают две кандидатуры.

Также мы писали, что в ближайшие недели Рада может назначить двух министров. В частности, нынешний глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев может возглавить Министерство инфраструктуры, а заместитель председателя ОП Алексей Кулеба может руководить Министерством регионального развития.

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