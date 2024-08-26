У деяких областях графіки відключень діятимуть цілодобово — перелік

Українські енергетики. Ілюстративне фото: ДТЕК

У вівторок, 27 серпня, у деяких областях України діятимуть графіки відключення світла. Причиною цьому є російські удари по енергетичній системі.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Читайте також:

У яких областях діятимуть графіки відключення

Енергетики зазначають, що у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень.

Повідомляються, що графіки діятимуть цілодобово.

00:00 - 06:00 три черги відключень

06:00 - 11:00 чотири черги

11:00 - 15:00 три черги

15:00 - 21:00 чотири черги

21:00 - 00:00 три черги

У ДТЕК додали, що є ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

"Висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків", — йдеться у повідомленні.