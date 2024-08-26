У деяких областях графіки відключень діятимуть цілодобово — перелік

Удари по енергетиці — у деяких областях України діятимуть графіки відключення світла
26 серпня 2024 21:17
Українські енергетики. Ілюстративне фото: ДТЕК
У вівторок, 27 серпня, у деяких областях України діятимуть графіки відключення світла. Причиною цьому є російські удари по енергетичній системі.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
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У яких областях діятимуть графіки відключення
Енергетики зазначають, що у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень.
Повідомляються, що графіки діятимуть цілодобово.
- 00:00 - 06:00 три черги відключень
- 06:00 - 11:00 чотири черги
- 11:00 - 15:00 три черги
- 15:00 - 21:00 чотири черги
- 21:00 - 00:00 три черги
У ДТЕК додали, що є ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.
"Висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків", — йдеться у повідомленні.
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