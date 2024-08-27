Шмигаль повідомив, скільки виділила держава на захист енергообʼєктів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: sluga-narodu.com

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, скільки грошей виділила держава на побудову двох рівнів захисту енергообʼєктів. За його словами, йдеться про десятки мільярдів гривень.

Про це Денис Шмигаль сказав на панельній дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

Читайте також:

Побудова двох рівнів захисту енергообʼєктів

Шмигаль пояснив, що передбачали ці рівні:

Перший — закриття різними засобами від непрямого ураження обʼєкта;

другий — залізобетонні укриття для трансформаторів та інших обʼєктів розподілу електроенергії, зокрема від атак дронів. Більшість із них вже збудовані.

За його словами, другий рівень захищав переважно від дронів, адже раніше для російських окупантів було економічно недоцільним бити по енергообʼєктах ракетами. Однак 26 серпня загарбники вперше завдали удару ракетами з касетними боєприпасами по підстанції.

"Це були десятки ракет. З десятків ударів ми вчора втратили дуже невелику кількість обладнання завдяки першому й другому рівням захисту", — наголосив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що розроблені експериментальні проєкти щодо третього рівня захисту. Йдеться про величезні споруди, які мали б накривати підстанції приблизно в розмірі трьох футбольних полів, однак ще незрозуміла їхня економічна доцільність. Шмигаль додав, щоб збудувати шість обʼєктів третього рівня захисту потрібні 188 млрд грн.