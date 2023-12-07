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Мені зламали ребра, — Дубінський оголосив результати судово-медичного огляду

7 грудня 2023 14:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Мені зламали ребра, — Дубінський оголосив результати судово-медичного огляду
Нардеп Олександр Дубінський у залі суду. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Нардеп Олександр Дубінський, якого ув'язнили до СІЗО, розповів про результати судово-медичного огляду його стану після побиття. Він заявив, що внаслідок нападу йому зламали два ребра.

Про це повідомив Олександр Дубінський.

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Заява Дубінського про переломи

У телеграм-каналі Dubinsky.pro сьогодні, 7 грудня, поширили відео із суду. Під час судового засідання Дубінський повідомив про результати обстеження, на яке його направив Вищий антикорупційний суд. За словами нардепа, внаслідок побиття у нього перелом двох ребер. На відео видно, як посадовець показує гематому на своєму тілі з лівого боку.

"Сьогодні я пройшов рентген, за висновком, який мені надано у київському СІЗО, в мене зламані 10-те та 11-те ребро з лівої сторони. Це фактично встановлює катування, які відбувалися", — сказав Дубінський.

Його адвокати зазначили, що вранці Шевченківський суд відмовився вносити інформацію про тортури та побиття нардепа до ЄРДР.

Вирок суду
Вирок суду. Фото: Dubinsky.pro

Нагадаємо, 5 грудня ВАКС зобов'язав провести судово-медичне обстеження Олександра Дубінського. За інформацією адвокатів нардепа, суд виніс таке рішення з метою "виявлення та фіксації тілесних ушкоджень".

Додамо, народний депутат Олександр Дубінський зазнав нападу в СІЗО. За словами Дубінського, на нього напали невідомі.

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