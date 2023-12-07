Мне сломали ребра, — Дубинский объявил результаты судебно-медицинского осмотра

Нардеп Александр Дубинский в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Нардеп Александр Дубинский, заключенный в СИЗО, рассказал о результатах судебно-медицинского осмотра его состояния после избиения. Он заявил, что в результате нападения ему сломали два ребра.

Об этом сообщил Александр Дубинский.

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В телеграмм-канале Dubinsky.pro, сегодня, 7 декабря, распространили видео из суда. В ходе судебного заседания Дубинский сообщил о результатах обследования, на которое его направил Высший антикоррупционный суд. По словам нардепа, в результате избиения у него перелом двух ребер. На видео видно, как должностное лицо показывает гематому на своем теле с левой стороны.

"Сегодня я прошел рентген, по справке, которую мне предоставлен в киевском СИЗО, у меня сломано 10 и 11 ребро с левой стороны. Это фактически устанавливает пытки, которые происходили", — сказал Дубинский.

Его адвокаты отметили, что утром Шевченковский суд отказался вносить информацию о пытках и избиениях нардепа в ЕРГР.

Приговор суда. Фото: Dubinsky.pro

Напомним, 5 декабря, ВАКС обязал провести судебно-медицинское обследование Александра Дубинского. По информации адвокатов нардепа, суд вынес такое решение с целью "выявления и фиксации телесных повреждений".

Добавим, народный депутат Александр Дубинский подвергся нападению в СИЗО. По словам Дубинского, на него напали неизвестные.