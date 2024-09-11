Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Мер Івано-Франківська пояснив принцип роботи "мовних патрулів" arrow

Мер Івано-Франківська пояснив принцип роботи "мовних патрулів"

11 вересня 2024 16:43
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Мер Івано-Франківська прокоментував ситуацію навколо мовних патрулів
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Фото: Українська правда
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів про ідею щодо запровадження "мовних інспекторів" у місті. Він запевнив, що ніяких штрафів виписувати не будуть.

Про це Марцінків повідомив в ефірі NTA.

Читайте також:

Мовні патрулі в Івано-Франківську

Мер зазначив, що учасники цього патруля робитимуть зауваження. Якщо ж вони натраплять на агресивну відповідь, то викличуть поліцію.

"Інспектором може стати будь-хто на "громадських підставах", тобто плати за це не буде", — зазначив мер.

Міський голова зазначив, що, на його думку, таких інспекторів має бути щонайменше сотня.

Раніше ми розповідали, що в Івано-Франківську розпочнуть працювати мовні інспектори, аби протидіяти поширенню російської мови. 

Зазначалося, що наразі невідомо, як буде працювати ця структура.

Також важливі новини дня по темі:

українці Україна Івано-Франківськ українська мова штрафи

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:16 США та Європа закликають Україну розробити план "Б" війни з Росією — WSJ

17:13 У Раді планують скасувати нагородження школярів золотими та срібними медалями

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

17:04 На Одещині перекрили дві схеми переправки ухилянтів за кордон

16:49 Шевченко прокоментував чутки про відставку Реброва

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

16:45 Новий штраф на 17 тис. грн — за що каратимуть водіїв в Україні

16:43 Мер Івано-Франківська пояснив принцип роботи "мовних патрулів"

16:40 Росія програла справу у суді ЄС щодо розблокування 70 мільярдів євро

16:40 Ердоган зробив заяву щодо територіальної цілісності України та повернення Криму

16:38 Родичі загиблих в АТО — чи надається їм відстрочка

17:16 США та Європа закликають Україну розробити план "Б" війни з Росією — WSJ

17:13 У Раді планують скасувати нагородження школярів золотими та срібними медалями

17:04 На Одещині перекрили дві схеми переправки ухилянтів за кордон

16:49 Шевченко прокоментував чутки про відставку Реброва

16:45 Новий штраф на 17 тис. грн — за що каратимуть водіїв в Україні

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

16:43 Мер Івано-Франківська пояснив принцип роботи "мовних патрулів"

16:40 Росія програла справу у суді ЄС щодо розблокування 70 мільярдів євро

16:40 Ердоган зробив заяву щодо територіальної цілісності України та повернення Криму

16:38 Родичі загиблих в АТО — чи надається їм відстрочка

16:34 Екологічна загроза — в Одесі помітили червоний приплив

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже