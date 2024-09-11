Мер Івано-Франківська прокоментував ситуацію навколо мовних патрулів

Мер Івано-Франківська пояснив принцип роботи "мовних патрулів"
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів про ідею щодо запровадження "мовних інспекторів" у місті. Він запевнив, що ніяких штрафів виписувати не будуть.
Про це Марцінків повідомив в ефірі NTA.
Мовні патрулі в Івано-Франківську
Мер зазначив, що учасники цього патруля робитимуть зауваження. Якщо ж вони натраплять на агресивну відповідь, то викличуть поліцію.
"Інспектором може стати будь-хто на "громадських підставах", тобто плати за це не буде", — зазначив мер.
Міський голова зазначив, що, на його думку, таких інспекторів має бути щонайменше сотня.
Раніше ми розповідали, що в Івано-Франківську розпочнуть працювати мовні інспектори, аби протидіяти поширенню російської мови.
Зазначалося, що наразі невідомо, як буде працювати ця структура.
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