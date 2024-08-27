У Чернівецькій області військовий на пів року втік з військової частини — що вирішив суд

Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org

За самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану жителя Івано-Франківської області відправили під суд. За шість місяців відсутності на службі кулеметник стрілецького батальйону отримав п'ять років ув’язнення, проте суд визнав за можливе замінити реальний термін покарання на два роки умовного.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 10 грудня 2022 року кулеметник стрілецького батальйону однієї з військових частин дорогою до зони виконання бойових завдань під час дозаправлення військового автомобіля у селі Строїнці Чернівецької області вийшов з машини та поїхав додому, де перебував до 29 травня 2023 року.

Після цього військовий з’явився до П’ятого слідчого відділу ДБР в Івано-Франківську і заявив, що хоче надалі проходити військову службу.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою вину. Враховуючи, що обвинувачений не стоїть на обліку у нарколога та психіатра, є учасником бойових дій та обмежено придатним до військової служби, суддя оголосив рішення.

Військового визнали винним у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану та призначили йому п'ять років ув’язнення. Суд замінив реальний термін покарання на два роки умовного.

Рішення суду. фото: скриншот



