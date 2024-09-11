Мэр Ивано-Франковска прокомментировал ситуацию вокруг языковых патрулей

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Фото: Українська правда

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал об идее введения "языковых инспекторов" в городе. Он заверил, что никакие штрафы выписывать не будут.

Об этом Марцинкив сообщил в эфире NTA.

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Мэр отметил, что участники этого патруля будут делать замечания. Если же они попадут на агрессивный ответ, то вызовут полицию.

"Инспектором может стать кто-либо на "общественных основаниях", то есть платы за это не будет", — отметил мэр.

Городской голова отметил, что, по его мнению, таких инспекторов должна быть минимум сотня.

Ранее мы рассказывали, что в Ивано-Франковске начнут работать языковые инспекторы, чтобы противодействовать распространению русского языка.

Отмечалось, что пока неизвестно, как будет работать эта структура.