Мэр Ивано-Франковска прокомментировал ситуацию вокруг языковых патрулей

Мэр Ивано-Франковска объяснил принцип работы "языковых патрулей"
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал об идее введения "языковых инспекторов" в городе. Он заверил, что никакие штрафы выписывать не будут.
Об этом Марцинкив сообщил в эфире NTA.
Языковые патрули в Ивано-Франковске
Мэр отметил, что участники этого патруля будут делать замечания. Если же они попадут на агрессивный ответ, то вызовут полицию.
"Инспектором может стать кто-либо на "общественных основаниях", то есть платы за это не будет", — отметил мэр.
Городской голова отметил, что, по его мнению, таких инспекторов должна быть минимум сотня.
Ранее мы рассказывали, что в Ивано-Франковске начнут работать языковые инспекторы, чтобы противодействовать распространению русского языка.
Отмечалось, что пока неизвестно, как будет работать эта структура.
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