Зеленський пояснив, хто ставиться до людей як до "ресурсу" під час війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Україна цінує своїх захисників і не ставиться до людей як до ресурсу. Таке відношення до себе отримують лише російські військові з боку своєї влади.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на панельній дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

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Зеленський наголосив, що Україна не ставиться до людей як до ресурсу, про людей як ресурс говорить російський президент Володимир Путін.

"Ми ставимося інакше, і це дуже важливо", — сказав глава держави.

Він підкреслив, що некоректно порівнювати, чи достатньо Україні людей для того, щоб боротися в повномасштабному форматі з Росією.

"Наші військові — це наші громадяни. Багато людей пішло добровольцями, багато людей мобілізовані. Це не ресурс", — підсумував Зеленський.