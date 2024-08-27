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Зеленський прокоментував затримки допомоги від партнерів

27 серпня 2024 17:14
Валерія Барановська - редактор
Допомога для України — Зеленський прокоментував затримки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Валерія Барановська - редактор

Допомога від міжнародних партнерів часто надходить із затримкою. На одну із підтримок Україна чекала протягом 12 місяців.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

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Зеленський заявив, що Україні довелося чекати на одну із підтримок від міжнародних партнерів протягом 12 місяців.

"Такий собі ювілей — 12 місяців довелося чекати на підтримку від партнерів, саме стільки часу пройшло до моменту, коли вона надійшла до нас", — сказав глава держави. 

Він підкреслив, що зараз немає часу на скарги чи звинувачення, натомість важливо дякувати, підтримувати зв'язок і продовжувати роботу над отриманням подальшої допомоги.

"Я нікого не звинувачую — немає часу на скарги чи звинувачення. Дякуємо, тиснемо руку, обіймаємо людей, і кажемо, коли повернутися за наступним. Іншого виходу немає", — зазначив Президент.

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