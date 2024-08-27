Зеленский объяснил, кто относится к людям как к "ресурсу" во время войны

Мы не рассматриваем людей как ресурс, в отличие от Путина, — Зеленский
Украина ценит своих защитников и не относится к людям как ресурсу. Такое отношение к себе получают только российские военные со стороны своей власти.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на панельной дискуссии в рамках форума "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.
Украина не рассматривает людей как ресурс
Зеленский подчеркнул, что Украина не относится к людям как к ресурсу, о людях как ресурсе говорит российский президент Владимир Путин.
"Мы относимся иначе, и это очень важно", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что некорректно сравнивать, достаточно ли Украине людей для того, чтобы бороться в полномасштабном формате с Россией.
"Наши военные — это наши граждане. Многие ушли добровольцами, многие мобилизованы. Это не ресурс", — подытожил Зеленский.
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