Зеленский объяснил, кто относится к людям как к "ресурсу" во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Украина ценит своих защитников и не относится к людям как ресурсу. Такое отношение к себе получают только российские военные со стороны своей власти.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на панельной дискуссии в рамках форума "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

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Зеленский подчеркнул, что Украина не относится к людям как к ресурсу, о людях как ресурсе говорит российский президент Владимир Путин.

"Мы относимся иначе, и это очень важно", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что некорректно сравнивать, достаточно ли Украине людей для того, чтобы бороться в полномасштабном формате с Россией.

"Наши военные — это наши граждане. Многие ушли добровольцами, многие мобилизованы. Это не ресурс", — подытожил Зеленский.