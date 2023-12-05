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Ми започатковуємо нову ініціативу для усіх Героїв України, — звернення Зеленського

5 грудня 2023 22:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ми започатковуємо нову ініціативу для усіх Героїв України, — звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кожен воїн та рідні воїна, якому звання Героя України присвоєно посмертно, отримають від держави квартиру. Це станеться не через рік чи два, а просто зараз.

Про це у своєму вечірньому зверненні сказав Президент України Володимир Зеленський.

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Нова ініціатива для українських героїв

"Ми започатковуємо нову спеціальну ініціативу для всіх Героїв України — їх на сьогодні 360 від початку повномасштабної війни. Кожен воїн та рідні воїна, якому звання Героя України присвоєно посмертно, отримають від держави квартиру", — розповів Зеленський.

Він зазначив, що надання українським воїнам квартир станеться не через рік чи два, а сьогодні, в цей момент.

"Сьогодні я мав честь вручити перші документи на квартиру. Двадцять один Герой України. Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби. Із цих двадцяти одного девʼять — полеглі герої. І найближчим часом держава забезпечить квартирами всіх Героїв України — усіх", зазначив президент. 

Зеленський також звернув увагу, що ця ініціатива стосується також і тих героїв, які почали воювати до 24 лютого, ще з 2014 року.

"І дуже символічно й на рівні сенсів максимально справедливо, що перед Днем Збройних Сил України, який ми будемо відзначати завтра, Україна дякує всім своїм волонтерам. Тисячам, десяткам тисяч, сотням тисяч, навіть мільйонам небайдужих українців і українок, які приєдналися до волонтерського руху. І в час Майдану, і в час АТО, і зараз, у час повномасштабної війни", — резюмував глава держави.  

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 5 грудня, відзначають Міжнародний день волонтера. З нагоди свята Президент України Володимир Зеленський звернувся до волонтерів, подякував їм від усієї країни та вручив державні нагороди.

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