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Мы начинаем новую инициативу для всех Героев Украины — обращение Зеленского

5 декабря 2023 22:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Мы начинаем новую инициативу для всех Героев Украины — обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Каждый воин и родные воина, которому звание Героя Украины присвоено посмертно, получат от государства квартиру. Это произойдет не через год или два, а прямо сейчас.

Об этом в своем вечернем обращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

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Новая инициатива для украинских героев

"Мы начинаем новую специальную инициативу для всех Героев Украины — их на сегодняшний день 360 с начала полномасштабной войны. Каждый воин и родные воина, которому звание Героя Украины присвоено посмертно, получат от государства квартиру", рассказал Зеленский.

Он отметил, что предоставление украинским воинам квартир произойдет не через год или два, а сегодня, в этот момент.

"Сегодня у меня была честь вручить первые документы на квартиру. Двадцать один Герой Украины. Воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы. Из этих двадцати одного девять — погибшие герои. И в ближайшее время государство обеспечит квартирами всех Героев Украины — всех", — отметил президент.

Зеленский также обратил внимание, что эта инициатива касается и тех героев, которые начали воевать до 24 февраля, еще с 2014 года.

"И очень символично и на уровне смыслов максимально справедливо, что перед Днем Вооруженных Сил Украины, который мы будем отмечать завтра, Украина благодарит всех своих волонтеров. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, даже миллионы неравнодушных украинцев и украинок, которые присоединились к волонтерскому движению .И во время Майдана, и во время АТО, и сейчас, во время полномасштабной войны", — резюмировал глава государства.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 5 декабря, отмечает Международный день волонтера. В честь праздника Президент Украины Владимир Зеленский обратился к волонтерам, поблагодарил их от всей страны и вручил государственные награды.

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