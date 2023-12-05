Це ще один рід наших військ — звернення Зеленського до дня волонтера

Президент України Володимир Зеленський нагороджує волонтера. Фото: ОП

Сьогодні, 5 листопада, відзначають Міжнародний день волонтера. З нагоди свята Президент України Володимир Зеленський звернувся до волонтерів, подякував їм від усієї країни та вручив державні нагороди.

Відповідне звернення Володимир Зеленський опублікував у своїх соцмережах.

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Звернення Зеленського до волонтерів

"Українські волонтери — це фактично ще один рід наших військ, ще одна наша сила. Наша гвардія небайдужих. Наша армія активних українців. Ця сила не має власного однострою чи офіційного гасла, але є два слова, які, на мою думку, коротко та влучно змальовують явище великого волонтерського руху", — наголосив Зеленський.

Перше слово, на думку глави держави, це "плюс". Саме його найчастіше вживають усі волонтери усі дев'ять років війни. За словами президента, волонтери — люди, які завжди на зв'язку, ті, хто прочитають повідомлення чи візьмуть слухавку в будь-який час дня і ночі.

"Дізнавшись, що комусь потрібна допомога, дізнавшись про ті чи інші потреби, дадуть просту відповідь: "Плюс". Коротке слово, за яким слідує велика й важка робота. Все, що ви робите задля того, аби цей "плюс" втілився в реальне життя. За цим одним словом можуть стояти десятки повідомлень, сотні дзвінків, тисячі кілометрів дороги, години й навіть дні без сну та відпочинку", — додав Зеленський.

А друге слова — це "дякую", яке дуже просте і безцінне водночас. Його каже уся країна, мільйони дітей, адже волонтери — це ті, хто наближає перемогу.

"Слава нашим волонтерам! Слава всім, хто наближає перемогу! Слава Україні!" — сказав Зеленський.

Нагородження волонтерів

До дня волонтера Володимир Зеленський також вручив усім причетним відзнаки Президента України "Золоте серце". Глава держави видав відповідний указ.

"За вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та подолання її наслідків, постановляю нагородити відзнакою Президента України "Золоте серце"", — йдеться в указі.

Сьогодні Зеленський нагородив 39 волонтерів.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також привітав усіх волонтерів зі святом та подякував за усі їхні старання для нашої армії.