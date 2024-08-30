Міністри оборони України та США обговорили ситуацію на фронті та підсилення ППО

Зустріч Рустема Умєрова та Ллойда Остіна. Фото: ОП

Міністр оборони України Рустем Умєров поділився результатами зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вони обговорили актуальну ситуацію на полі бою та українські цілі на найближче майбутнє.

Про це міністр написав в Facebook у п'ятницю, 30 серпня.

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У обговоренні взяли участь представники української делегації, зокрема керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександр Балануца, заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Горбатюк та начальник Головного управління логістики Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Микола Шевцов.

Під час зустрічі міністр Умєров поінформував Ллойда Остіна про поточну ситуацію на фронті та стратегічні цілі України на найближчий період. Особливу увагу було зосереджено на нагальних потребах українських збройних сил.

Окремо обговорювалася проблема триваючих обстрілів цивільних об'єктів і критичної інфраструктури з боку Росії. Лише за останні кілька днів було зафіксовано понад 400 ракетних та дронових атак на Україну. Міністр Умєров підкреслив необхідність посилення протиповітряної оборони, наголосивши на важливості отримання нових систем ППО та ракет для захисту міст і критичних об'єктів.

"Окремо подякував Ллойду Остіну за його особистий внесок у роботу Контактної групи з питань оборони України", — йдеться в повідомлені.

Зустріч Рустема Умєрова та Ллойда Остіна. Фото: Рустем Умєров/Facebook

Важливим аспектом обговорення стало питання розвитку оборонної промисловості України. За останні два роки в Україні було створено безліч нових підприємств, здатних оперативно виробляти високоякісну зброю. Співпраця з міжнародними партнерами є ключовою для розширення цього виробництва та забезпечення ефективної оборони України.