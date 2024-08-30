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Министры обороны Украины и США обсудили ситуацию на фронте и усиление ПВО

30 августа 2024 22:48
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Украинская делегация встретилась с Ллойдом Остином
Встреча Рустема Умерова и Ллойда Остина. Фото: ОП
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров поделился результатами встречи с министром обороны США Ллойдом Остином. Они обсудили актуальную ситуацию на поле боя и украинские цели на ближайшее будущее.

Об этом министр написал в Facebook в пятницу, 30 августа.

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В обсуждении приняли участие представители украинской делегации, в частности, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Александр Балануца, заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Горбатюк и начальник Главного управления логистики Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов.

В ходе встречи министр Умеров проинформировал Ллойда Остина о текущей ситуации на фронте и стратегических целях Украины на ближайший период. Особое внимание было уделено неотложным потребностям украинских вооруженных сил.

Отдельно обсуждалась проблема продолжающихся обстрелов гражданских объектов и критической инфраструктуры со стороны России. Только за последние несколько дней было зафиксировано более 400 ракетных и дроновых атак в Украине. Министр Умеров подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны, отметив важность получения новых систем ПВО и ракет для защиты городов и критических объектов.

"Отдельно поблагодарил Ллойда Остина за его личный вклад в работу Контактной группы по вопросам обороны Украины", — говорится в сообщении.

Встреча Рустема Умерова и Ллойда Остина. Фото: Рустем Умеров/Facebook
Встреча Рустема Умерова и Ллойда Остина. Фото: Рустем Умеров/Facebook

Важным аспектом обсуждения стал вопрос развития оборонной промышленности Украины. В последние два года в Украине было создано множество новых предприятий, способных оперативно производить высококачественное оружие. Сотрудничество с международными партнерами является ключевым для расширения этого производства и обеспечения эффективной обороны Украины.

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