МіГ-29 завдає удари по переправних мостах на Курщині — відео

Український пілот біля винищувача МіГ-29. Фото: скриншот

Український винищувач МіГ-29 успішно виконав бойове завдання на Курщині. Використовуючи високоточні авіабомби GBU-62 JDAM-ER, вдалося завдати удар по мостових переправах.

Відео оприлюднив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram у п'ятницю, 30 серпня.

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Олещук поділився відео, на якому український пілот Karaya, літаючи на МіГ-29, знищує мостові переправи на Курщині.

"Планування операції, програмування засобів ураження, бойовий виліт, високоточний удар, об’єктивний контроль та подяка від командувача", — йдеться в повідомленні.

За даними командувача ПС, український МіГ-29 застосовує авіабомби GBU-62 JDAM-ER по мостових переправах на Курщині.