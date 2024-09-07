День воєнної розвідки — Міноборони привітало бійців та показало ефектне відео

Міноборони привітало українських розвідників та показало їх професіоналізм на фронті
7 вересня 2024 10:08
Український розвідник. Фото: скриншот з відео
Міністерство оборони України привітало розвідників зі святом. Там показали їх професійну роботу на фронті, яка допомагає захищати країну від російських окупантів.
Відео пресслужба Міноборони опублікувала у Telegram у суботу, 7 вересня.
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"Наші розвідники щодня ризикують життям, збираючи важливу інформацію для захисту держави", — зазначили в Міноборони.
У відомстві наголосили, що мужність, витримка та відданість розвідників є невід'ємною частиною українських перемог.
"Дякуємо кожному, хто стоїть на варті безпеки України, хто працює в тіні заради світлого майбутнього України. Ваша робота — це ключ до нашої перемоги", — йдеться у відео.
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