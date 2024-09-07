Зеленський привітав розвідників із Днем воєнної розвідки

Зеленський відзначив важливу місію розвідників та привітав зі святом
В Україні 7 вересня відзначають День воєнної розвідки. Президент України Володимир Зеленський подякував розвідникам за важливу роботу в захисті інтересів країни.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 вересня.
Привітання із Днем воєнної розвідки
Зеленський привітав українську воєнну розвідку з їхнім професійним святом. У своєму зверненні він подякував кожному, хто здобуває важливу інформацію для країни, завдає суттєвих втрат ворогу та захищає інтереси України.
"Пишаємось вами й вашими результатами. Слава воєнній розвідці України!" — наголосив глава держави.
Нагадаємо, професійне свято співробітників воєнної розвідки МОУ та військової розвідки ЗСУ встановлено Указом Президента України від 7 вересня 2022 року.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський також привітав розвідників зі святом. Він наголосив, що військові частини та підрозділи розвідки ЗСУ ефективно та якісно здобувають важливу розвідувальну інформацію, яка використовується для прийняття виважених стратегічних рішень.
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