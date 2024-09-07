Зеленський привітав розвідників із Днем воєнної розвідки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

В Україні 7 вересня відзначають День воєнної розвідки. Президент України Володимир Зеленський подякував розвідникам за важливу роботу в захисті інтересів країни.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 вересня.

Читайте також:

Привітання із Днем воєнної розвідки

Зеленський привітав українську воєнну розвідку з їхнім професійним святом. У своєму зверненні він подякував кожному, хто здобуває важливу інформацію для країни, завдає суттєвих втрат ворогу та захищає інтереси України.

Воєнна розвідка України. Фото: Зеленський

"Пишаємось вами й вашими результатами. Слава воєнній розвідці України!" — наголосив глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, професійне свято співробітників воєнної розвідки МОУ та військової розвідки ЗСУ встановлено Указом Президента України від 7 вересня 2022 року.

Військові ГУР. Фото: Зеленський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський також привітав розвідників зі святом. Він наголосив, що військові частини та підрозділи розвідки ЗСУ ефективно та якісно здобувають важливу розвідувальну інформацію, яка використовується для прийняття виважених стратегічних рішень.