День военной разведки — Минобороны поздравило бойцов и показало эффектное видео

Минобороны поздравило украинских разведчиков и показало их профессионализм на фронте
Министерство обороны Украины поздравило разведчиков с праздником. Там показали их профессиональную работу на фронте, которая помогает защищать страну от российских оккупантов.
Видео пресс-служба Минобороны опубликовала в Telegram в субботу, 7 сентября.
Поздравление разведчиков от Минобороны
"Наши разведчики ежедневно рискуют жизнью, собирая важную информацию для защиты государства", — отметили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что мужество, выдержка и преданность разведчиков является неотъемлемой частью украинских побед.
"Спасибо каждому, кто стоит на страже безопасности Украины, кто работает в тени ради светлого будущего Украины. Ваша работа — это ключ к нашей победе", — говорится в видео.
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