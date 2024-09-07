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Минобороны поздравило украинских разведчиков и показало их профессионализм на фронте

7 сентября 2024 10:08
Виктория Козырь - редактор
День военной разведки — Минобороны поздравило бойцов и показало эффектное видео
Украинский разведчик. Фото: скриншот с видео
Виктория Козырь - редактор

Министерство обороны Украины поздравило разведчиков с праздником. Там показали их профессиональную работу на фронте, которая помогает защищать страну от российских оккупантов.

Видео пресс-служба Минобороны опубликовала в Telegram в субботу, 7 сентября.

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"Наши разведчики ежедневно рискуют жизнью, собирая важную информацию для защиты государства", — отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что мужество, выдержка и преданность разведчиков является неотъемлемой частью украинских побед.

"Спасибо каждому, кто стоит на страже безопасности Украины, кто работает в тени ради светлого будущего Украины. Ваша работа — это ключ к нашей победе", — говорится в видео.

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