Мобильный оператор "Киевстар" частично восстановил связь для украинцев
По состоянию на 20:00 12 декабря мобильный оператор "Киевстар" частично возобновил свою работу. В компании планируют завершить проблемы со связью до конца суток 13 декабря.
Об этом сообщает Киевстар.
Частичное восстановление связи Киевстара
По информации представителей компании "Киевстар", мобильный оператор уже возобновил работу услуг фиксированной связи, однако частично.
"Сейчас специалисты компании работают над возобновлением других услуг и сделают все
возможно, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря 2023 года", — указали в компании.
Также отметили, что Киевстар будет информировать пользователей о возобновлении услуг. Добавили, что восстановление всех функций связи будет постепенным.
Мобильный оператор поблагодарил правоохранителей и государственные службы за помощь в решении проблемы с кибератакой на украинскую сеть. Дополнительно отметили, что всем пользователям будет выплачена компенсация за отсутствие связи.
"После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, обязательно получат компенсации", — добавили в Киевстаре.
Напомним, на мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку — без связи и интернета остались миллионы абонентов. Сбой в работе приписывают российским спецслужбам.
Сеть мобильного оператора "Киевстар" 12 декабря атаковали хакеры. В компании уточнили, что персональные данные абонентов не были скомпрометированы, а специалисты работают над устранением неисправности.
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