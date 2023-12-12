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Мобильный оператор "Киевстар" частично восстановил связь для украинцев

12 декабря 2023 21:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Мобильный оператор "Киевстар" частично восстановил связь для украинцев
Мобильный оператор "Киевстар". Фото: kyivstar.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

По состоянию на 20:00 12 декабря мобильный оператор "Киевстар" частично возобновил свою работу. В компании планируют завершить проблемы со связью до конца суток 13 декабря.

Об этом сообщает Киевстар.

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По информации представителей компании "Киевстар", мобильный оператор уже возобновил работу услуг фиксированной связи, однако частично.

"Сейчас специалисты компании работают над возобновлением других услуг и сделают все
возможно, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря 2023 года", — указали в компании.

Также отметили, что Киевстар будет информировать пользователей о возобновлении услуг. Добавили, что восстановление всех функций связи будет постепенным.

Мобильный оператор поблагодарил правоохранителей и государственные службы за помощь в решении проблемы с кибератакой на украинскую сеть. Дополнительно отметили, что всем пользователям будет выплачена компенсация за отсутствие связи.

"После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, обязательно получат компенсации", — добавили в Киевстаре.

Сообщение о возобновлении работы
Уведомление о возобновлении работы. Фото: скриншот поста Киевстар

Напомним, на мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку — без связи и интернета остались миллионы абонентов. Сбой в работе приписывают российским спецслужбам.

Сеть мобильного оператора "Киевстар" 12 декабря атаковали хакеры. В компании уточнили, что персональные данные абонентов не были скомпрометированы, а специалисты работают над устранением неисправности.

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