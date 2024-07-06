У МЗС розповіли, за якої умови Молдова постачатиме електроенергію Україні

Міністри закордонних справ України, Молдови й Румунії. Фото: moldova1.md

Республіка Молдова готова постачати Україні електроенергію. Це відбуватиметься в рамках проєкту "газ на електроенергію".

Про таке рішення йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ України, Республіки Молдова та Румунії, яку опублікували на сайті Міністерства закордонних справ України.

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На території України планують розмістити генераційні установки. Для цього знадобиться природній газ, який для цього обміну постачає Україна. Сторони шукатимуть рішення, щоб зробити газову інфраструктуру комерційно надійною.

Також працюватимуть над збільшенням пропускної спроможності Транс-Балканського газового шляху як частини Вертикального газового коридору. Йдеться про гармонізацію параметрів якості газу та розвиток проєктів з виробництва зеленого водню з використанням відновлювальних джерел енергії. \

Сторони мають намір залучати до допомоги Україні міжнародні фонди. Зокрема, це потрібно реалізації проєктів, що мають на меті зміцнення енергетичної безпеки.

Раніше під час пресконференції із Президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Словаччина готова постачати Україні більше електроенергії. Збільшити поставки планують вже цього осінньо-зимового періоду.

Нагадаємо, у суботу, 6 липня, протягом доби діятимуть графіки подобових відключень. Більшу частину доби їх застосовуватимуть у дві черги, але буде й п'ять годин, коли задіють одразу три черги.