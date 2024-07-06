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Молдова будет поставлять электроэнергию Украине при одном условии, — заявление МИД

6 июля 2024 00:09
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В МИД рассказали, при каком условии Молдова будет поставлять электроэнергию Украине
Министры иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии. Фото: moldova1.md
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Республика Молдова готова поставлять Украину электроэнергию. Это будет происходить в рамках проекта "Газ на электроэнергию".

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Украины, Республики Молдова и Румынии, которое опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Украины.

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На территории Украины планируют разместить генерационные установки. Для этого понадобится газ, который для этого обмена поставляет Украина. Стороны будут искать решения, чтобы сделать газовую инфраструктуру коммерчески надежной.

Также будут работать над увеличением пропускной способности Транс-Балканского газового пути как части Вертикального газового коридора. Речь идет о гармонизации параметров качества газа и развитии проектов по производству зеленого водорода с использованием возобновляемых источников энергии.

Стороны намерены привлекать на помощь Украине международные фонды. В частности, это необходимо для реализации проектов, целью которых является укрепление энергетической безопасности.

Ранее во время пресс-конференции с Президентом Польши Анджеем Дудой Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Словакия готова поставлять Украине больше электроэнергии. Увеличить поставки планируют уже в этот осенне-зимний период.

Напомним, в субботу, 6 июля, в течение суток будут действовать графики посуточных отключений. Большую часть суток их будут применять в две очереди, но будет и пять часов, когда задействуют сразу три очереди.

Молдова МИД электроэнергия помощь война в Украине

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