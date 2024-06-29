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МВФ схвалив транш для України в розмірі 2,2 млрд дол. — куди підуть гроші

29 червня 2024 04:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Фінансова допомога Україні — МВФ дає транш на 2,2 мільярда доларів
Президент України Володимир Зеленський із головою МВФ Крісталіною Георгієвою. Фото: Офіс Президента
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Рада директорів Міжнародного валютного фонду закінчила четвертий розгляд Програми розширеного фінансування для України. Таким чином було погоджено черговий кредит на суму 2,2 мільярда доларів, які підуть на бюджетну підтримку. 

Про це повідомила пресслужба МВФ у п'ятницю, 28 червня.

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Черговий транш від МВФ для України

"Попри складні умови, показники України в рамках програми EFF залишаються високими. Всі критерії ефективності на кінець березня були досягнуті, а всі структурні маяки  на кінець червня були виконані вчасно або з невеликим запізненням", — зазначили в МВФ.

Там наголосили, що українська економіка залишається стійкою, хоча перспективи невизначені. Для макроекономічної стабільності, фіскальної та боргової стійкості, а також інституційних реформ необхідні стійкий імпульс реформ і своєчасна зовнішня підтримка для вступу до ЄС.

Таким чином разом із черговим траншем у 2,2 млрд дол. загальна сума виплат становитиме приблизно 7,6 млрд дол.

У Фонді нагадали, що програму EFF для України затвердили в березні торік на 48 місяців з доступом до 11,6 млрд СПЗ, що становить 15,6 млрд доларів США.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Це одна з умов у програмі розширеного фінансування МВФ. Також з цією реформою пов'язана подальша співпраця України та ЄС.

Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна щорічно отримуватиме військову допомогу в розмірі 60 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років. 

МВФ
транш
кредити
фінансова допомога
гроші
Україна
війна в Україні

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