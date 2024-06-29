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МВФ одобрил транш для Украины в размере 2,2 млрд долл. — куда пойдут деньги

29 июня 2024 04:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Финансовая помощь Украине — МВФ дает транш на 2,2 миллиарда долларов
Президент Украины Владимир Зеленский с главой МВФ Кристиной Георгиевой. Фото: Офис Президента
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Совет директоров Международного валютного фонда закончил четвертое рассмотрение программы расширенного финансирования для Украины. Таким образом, был согласован очередной кредит на сумму 2,2 миллиарда долларов, которые пойдут на бюджетную поддержку.

Об этом сообщила пресс-служба МВФ в пятницу, 28 июня.

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"Несмотря на сложные условия, показатели Украины в рамках программы EFF остаются высокими. Все критерии эффективности на конец марта были достигнуты, а все структурные маяки на конец июня были выполнены вовремя или с небольшим опозданием", — отметили в МВФ.

Там подчеркнули, что украинская экономика остается устойчивой, хотя перспективы не определены. Для макроэкономической стабильности, фискальной и долговой устойчивости, а также институциональных реформ необходимы устойчивый импульс реформ и своевременная внешняя поддержка вступления в ЕС.

Таким образом, вместе с очередным траншем в 2,2 млрд дол. общая сумма выплат составит примерно 7,6 млрд. дол.

В Фонде напомнили, что программу EFF для Украины утвердили в марте в прошлом году на 48 месяцев с доступом к 11,6 млрд СДР, что составляет 15,6 млрд долларов США.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Это одно из условий в программе расширенного финансирования МВФ. Также с этой реформой связано дальнейшее сотрудничество Украины и ЕС.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет ежегодно получать военную помощь в размере 60 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет.

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