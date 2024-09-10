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На Чернігівщині жінка вела групу для ухилянтів у Viber — яким було рішення суду

10 вересня 2024 21:13
Галина Шподарева - редактор
На Чернігівщині жінку засудили за адміністрування каналу для ухилянтів у Viber
Судове засідання. Фото ілюстративне: nsj.gov.ua
Галина Шподарева - редактор

У Чернігівської області організаторку Viber-каналу для ухилянтів визнали винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. У суді жінка покаялася та відбулася штрафом. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У 2022 році жителька Прилуцького району Чернігівської області стала головним адміністратором каналу у Viber, де громадяни могли отримати інформацію про дислокацію та переміщення військовослужбовців, які проводили мобілізаційні заходи, щоб уникнути мобілізації.

У групі публікувалися адреси блокпостів у Чернігівській області, розташовувалися працівники ТЦК, щоб охочі могли уникнути зустрічі із ними.

На Чернігівщині жінка вела групу для ухилянтів у Viber — яким було рішення суду - фото 1
Деталі справи. Фото: скриншот

У обов'язки адміністраторки каналу для ухилянтів входило:

  • додавати учасників;
  • розблоковувати осіб, які були заблоковані попереднім адміністратором;
  • видаляла учасників, які писали в групу повідомлення, що не стосувались теми каналу.

Станом на середину квітня 2024 року канал налічував 12851 учасника.

Восени 2023 року обвинувачена зробила адміністратором ще одного користувача, матеріали стосовно якого вже також передані до суду.

Рішення суду

За законом жінці загрожувало позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У судовому засіданні обвинувачена визнала провину та детально розповіла про обставини скоєння злочину.

"При призначенні покарання обвинуваченій, суд враховує визнання вини, щире каяття у вчиненому нею злочині, а також перерахування на підтримку ЗСУ 100 000 гривень, та відсутність будь-яких негативних наслідків вчиненого діяння, і визнає дані обставини такими, що пом`якшують покарання", — йдеться в документі.

У результаті обвинувачену засудили до менш суворого покарання, аніж передбачено законом, а саме:

  • оштрафували на 150 тисяч гривень;
  • iPhone 13 Pro, який належить підсудній, конфіскували у дохід держави.
На Чернігівщині жінка вела групу для ухилянтів у Viber — яким було рішення суду - фото 2
Ухвала суду. Фото: скриншот

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