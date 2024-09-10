В Черниговской области женщину осудили за администрирование канала для уклонистов в Viber

В Черниговской области женщина вела группу для уклонистов в Viber — каким было решение суда
В Черниговской области организатор Viber-канала для уклонистов признали виновной в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. В суде женщина покаялась и отделалась штрафом.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В 2022 году жительница Прилуцкого района Черниговской области стала главным администратором канала в Viber, где граждане могли получить информацию о дислокации и перемещении военнослужащих, которые проводили мобилизационные мероприятия, чтобы избежать мобилизации.
В группе публиковались адреса блокпостов в Черниговской области, располагались работники ТЦК, чтобы желающие могли избежать встречи с ними.
В обязанности администратора канала для уклонистов входило:
- добавлять участников;
- разблокировать лиц, которые были заблокированы предыдущим администратором;
- удалять участников, которые писали в группу сообщения, которые не касались темы канала.
По состоянию на середину апреля 2024 года канал насчитывал 12851 участника.
Осенью 2023 года обвиняемая сделала администратором еще одного пользователя, материалы в отношении которого уже также переданы в суд.
Решение суда
По закону женщине грозило лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. В судебном заседании обвиняемая признала вину и подробно рассказала об обстоятельствах совершения преступления.
"При назначении наказания обвиняемой, суд учитывает признание вины, искреннее раскаяние в совершенном ею преступлении, а также перечисление в поддержку ВСУ 100 000 гривен, и отсутствие каких-либо негативных последствий совершенного деяния, и признает данные обстоятельства смягчающими наказание", — говорится в документе.
В результате обвиняемую приговорили к менее суровому наказанию, чем предусмотрено законом, а именно:
- оштрафовали на 150 тысяч гривен;
- iPhone 13 Pro, который принадлежит подсудимой, конфисковали в доход государства.
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