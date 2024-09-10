В Черниговской области женщину осудили за администрирование канала для уклонистов в Viber

Судебное заседание. Фото иллюстративное: nsj.gov.ua

В Черниговской области организатор Viber-канала для уклонистов признали виновной в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. В суде женщина покаялась и отделалась штрафом.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В 2022 году жительница Прилуцкого района Черниговской области стала главным администратором канала в Viber, где граждане могли получить информацию о дислокации и перемещении военнослужащих, которые проводили мобилизационные мероприятия, чтобы избежать мобилизации.

В группе публиковались адреса блокпостов в Черниговской области, располагались работники ТЦК, чтобы желающие могли избежать встречи с ними.

Детали дела. Фото: скриншот

В обязанности администратора канала для уклонистов входило:

добавлять участников;

разблокировать лиц, которые были заблокированы предыдущим администратором;

удалять участников, которые писали в группу сообщения, которые не касались темы канала.

По состоянию на середину апреля 2024 года канал насчитывал 12851 участника.

Осенью 2023 года обвиняемая сделала администратором еще одного пользователя, материалы в отношении которого уже также переданы в суд.

Решение суда

По закону женщине грозило лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. В судебном заседании обвиняемая признала вину и подробно рассказала об обстоятельствах совершения преступления.

"При назначении наказания обвиняемой, суд учитывает признание вины, искреннее раскаяние в совершенном ею преступлении, а также перечисление в поддержку ВСУ 100 000 гривен, и отсутствие каких-либо негативных последствий совершенного деяния, и признает данные обстоятельства смягчающими наказание", — говорится в документе.

В результате обвиняемую приговорили к менее суровому наказанию, чем предусмотрено законом, а именно:

оштрафовали на 150 тысяч гривен;

iPhone 13 Pro, который принадлежит подсудимой, конфисковали в доход государства.