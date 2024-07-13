В Каменском состоялся митинг против длительных отключений света

Митинг против длительных отключений света в Каменском. Фото: Суспільне Дніпро

В Каменском прошла акция протеста. Люди вышли на митинг, чтобы заявить о необходимости "справедливого распределения электроэнергии".

Об этом в пятницу, 12 июля, сообщило "Суспільне".

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Участие в акции протеста приняли около двух сотен человек. По словам митингующих, свет в их домах есть только 4–6 часов в сутки. Из-за резких отключений может сломаться техника, а готовить еду просто нет смысла, ведь все портится.

Митинг против отключений света в Каменском. Фото: Суспільне Дніпро

Также протестующие отметили, что в других регионах, например, в Винницкой области, таких жестких ограничений электропотребления нет, а отсутствие света может привести к вспышке различных инфекционных болезней, в частности холеры.

Женщина митингует против отключения света. Фото: Суспільне Дніпро

Как отреагировали на жалобу населения представители ДТЭК

Общаться с митингующими представители энергокомпании не стали, а журналистам сообщили, что свет отключают по графикам, согласно указаниям Укрэнерго.

"Энергетики вынуждены применять графики отключений, чтобы не допустить системной аварии в энергетической системе. НЭК "Укрэнерго" выдвигает достаточно высокие ограничения, которые ДТЭК "Днепровские электросети" обязана соблюдать. Старый график 4/4 уже было невозможно соблюдать из-за большого дефицита электроэнергии и команды от НЭК выключать одновременно 3–4 очереди", — отметили энергетики.

Также они добавили, что отключают все очереди равномерно – жители разных районов города в течение суток находятся со светом примерно одинаковое количество часов. Проверив адреса, которые инициативная группа предоставила, утверждая, что там отключений нет, специалисты заявили, что к одному из объектов применяют обычные графики отключений. Два других объекта были подключены к линии, от которой питается критическая инфраструктура, однако их уже переподключили.

Напомним, в субботу, 13 июля, по всей территории Украины снова действуют почасовые отключения света. С 6:00 до 19:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно, в остальные часы задействуют три очереди.

Ранее исполняющий обязанности генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк заявил, что ситуация в энергосистеме может улучшиться уже в конце следующей недели. Причиной тому станет выход нескольких генерирующих мощностей из ремонта.