Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 13 липня — прогноз Укренерго

Жінки працюють без світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла в Україні в суботу, 13 липня, діятимуть упродовж всієї доби. З 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно, у решту годин буде задіяно три черги.

Про це повідомила пресслужба Національної енергетичної компанії "Укренерго" у п'ятницю, 12 липня.

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"13 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно", — попередили енергетики.

В Укренерго зауважили, що решту доби будуть задіяні три черги відключень.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Де знайти графіки відключення світла

Дізнатися графіки відключень світла у своєму місті та області можна за посиланнями:

В Укренерго закликають під час наявності світла за графіком споживати електроенергію ощадливо. Допомогти енергосистемі можна, якщо споживати електроенергію розумно. Як користуватися приладами ощадливо — в інфографіці "Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки".

Пам'ятка ощадливого використання електроенергії. Фото: SPRAVDI

Як уберегтися від теплового удару під час спеки — поради МОЗ

За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, якщо людина довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні, у неї може розвинутися небезпечний стан – тепловий удар. Він виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу.

Перейдіть або перенесіть постраждалого у затінене прохолодне місце. Охолоджуйте постраждалого. Використовуйте прохолодні вологі рушники, льодяні пакети (прикладати на шию, пахвові западини, пах), щоб знизити температуру тіла. Якщо постраждалий у свідомості, давайте йому пити воду, але невеликими порціями. У разі блювання, покладіть людину на бік. Стежте за станом постраждалого: диханням, пульсом і свідомістю до прибуття медичної допомоги.

"Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу", — зауважили в МОЗ.

Симптоми теплового удару. Фото: МОЗ

Коли покращиться ситуація в енергетиці Україні

Нагадаємо, в.о. генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк заявив, що вже наприкінці наступного тижня ситуація в українській енергосистемі має покращитися: з ремонту мають вийти відразу декілька генеруючих потужностей.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Проте, за його словами, з 20 липня тривалість відключень електропостачання буде скорочена.

Також ми повідомляли, що провідний експерт з енергетики Михайло Гончар пояснив, чи можуть АЕС виробляти більше електроенергії.