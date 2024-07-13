Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 13 липня — прогноз Укренерго

Тривалих відключень не уникнути — які обмеження вводить Укренерго на електрику сьогодні
Графіки відключення світла в Україні в суботу, 13 липня, діятимуть упродовж всієї доби. З 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно, у решту годин буде задіяно три черги.
Про це повідомила пресслужба Національної енергетичної компанії "Укренерго" у п'ятницю, 12 липня.
Коли не буде світла 13 липня
"13 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно", — попередили енергетики.
В Укренерго зауважили, що решту доби будуть задіяні три черги відключень.
Де знайти графіки відключення світла
Дізнатися графіки відключень світла у своєму місті та області можна за посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
- Херсон та область
- Суми та область
- Чернігівська область
- Хмельницький та область
В Укренерго закликають під час наявності світла за графіком споживати електроенергію ощадливо. Допомогти енергосистемі можна, якщо споживати електроенергію розумно. Як користуватися приладами ощадливо — в інфографіці "Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки".
Як уберегтися від теплового удару під час спеки — поради МОЗ
За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, якщо людина довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні, у неї може розвинутися небезпечний стан – тепловий удар. Він виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу.
- Перейдіть або перенесіть постраждалого у затінене прохолодне місце.
- Охолоджуйте постраждалого. Використовуйте прохолодні вологі рушники, льодяні пакети (прикладати на шию, пахвові западини, пах), щоб знизити температуру тіла.
- Якщо постраждалий у свідомості, давайте йому пити воду, але невеликими порціями.
- У разі блювання, покладіть людину на бік.
- Стежте за станом постраждалого: диханням, пульсом і свідомістю до прибуття медичної допомоги.
"Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу", — зауважили в МОЗ.
Коли покращиться ситуація в енергетиці Україні
Нагадаємо, в.о. генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк заявив, що вже наприкінці наступного тижня ситуація в українській енергосистемі має покращитися: з ремонту мають вийти відразу декілька генеруючих потужностей.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Проте, за його словами, з 20 липня тривалість відключень електропостачання буде скорочена.
Також ми повідомляли, що провідний експерт з енергетики Михайло Гончар пояснив, чи можуть АЕС виробляти більше електроенергії.
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