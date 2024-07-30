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На Дніпропетровщині судили солдата-дезертира — як його покарали

30 липня 2024 11:03
Катерина Османська - Редактор
На Дніпропетровщині до 5 років в'язниці засудили дезертира
Засідання суду. Ілюстративне фото: dduvs.edu.ua
Катерина Османська - Редактор

У Дніпропетровській області суд визнав винним солдата у дезертирстві. Його засудили до п'яти років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як відомо, у квітні 2023 року чоловіка призначили на посаду водія мінометного взводу. Однак вже у кінці травня військовослужбовець за контрактом діючи умисно, порушив вимоги законодавства та самовільно, з метою ухилитися від військової служби в умовах воєнного стану, залишив місце служби та покинув місце постійної дислокації військової частини.

Рішення суду

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та розкаявся. Суд визнав його винним у дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України) та призначив йому покарання у виді п`яти років позбавлення волі. 

Строк відбування покарання почався з моменту його фактичної затримки з 31 січня 2024 року. 

Нагадаємо, мешканець Рівненщини, що був раніше засуджений та відбував випробувальний термін, вирішив нажитись на війні та розмістив фейкове оголошення про збір на дрони для ЗСУ. Сарненський районний суд Рівненської області покарав злочинця, який привласнив зібрані кошти на суму близька 1 500 грн.

Раніше у Донецькій області мобілізований самовільно залишив військову частину і рік перебував вдома в іншому регіоні України. Згодом чоловік сам здався правоохоронцям.

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