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В Днепропетровской области судили солдата-дезертира — как его наказали

30 июля 2024 11:03
Катерина Османская - Редактор
В Днепропетровской области к 5 годам тюрьмы приговорили дезертира
Заседание суда. Иллюстративное фото: dduvs.edu.ua
Катерина Османская - Редактор

В Днепропетровской области суд признал виновным солдата в дезертирстве. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как известно, в апреле 2023 года мужчину назначили на должность водителя минометного взвода. Однако уже в конце мая военнослужащий по контракту действуя умышленно, нарушил требования законодательства и самовольно с целью уклониться от военной службы в условиях военного положения, покинул место службы и покинул место постоянной дислокации воинской части.

Решение суда

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд признал его виновным в дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины) и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Срок отбывания наказания начался с момента его фактической задержки с 31 января 2024 года.

Напомним, житель Ровенской области, ранее осужденный и отбывавший испытательный срок, решил нажиться на войне и разместил фейковое объявление о сборе на дроны для ВСУ. Сарненский районный суд Ровенской области наказал преступника, присвоившего собранные средства на сумму около 1 500 грн.

Ранее в Донецкой области мобилизованный самовольно покинул воинскую часть и год находился дома в другом регионе Украины. Впоследствии мужчина сам сдался правоохранителям.

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