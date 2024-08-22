В Донецькій області росіяни вбили чотирьох мирних мешканців

Поліцейський документує наслідки прильоту у Донецькій області. Фото: Національна поліція України

Російські війська не припиняють атакувати Донецьку область. Впродовж минулої доби, 21 серпня, поліція зафіксувала понад 2 500 ударів росіян по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області.

Про це повідомляє Національна поліція України у четвер, 22 серпня.

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Наслідки обстрілів в Донецькій області

Загалом за добу росіяни 2 588 разів атакували Донецьку область по лінії фронту та у житловому секторі.

Наслідки російської атаки. Фото: Національна поліція

Поліцейський досліджує місце після обстрілу. Фото: Національна поліція

Внаслідок обстрілів з боку Росії є загиблі. У Костянтинівці від обстрілів з російської артилерії загинув мирний мешканець. Також загинула цивільна особа в Українську, одна особа у Сіверську та ще одна у Петрівці.

Згорілий будинок в Донецькій області. Фото: Національна поліція

У Новогродівці, Часовому Яру та Селидовому є троє поранених.