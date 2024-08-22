В Донецькій області росіяни вбили чотирьох мирних мешканців

На Донеччині російські війська вбили чотирьох цивільних — фото руйнувань від обстрілів
22 серпня 2024 11:54
Поліцейський документує наслідки прильоту у Донецькій області. Фото: Національна поліція України
Російські війська не припиняють атакувати Донецьку область. Впродовж минулої доби, 21 серпня, поліція зафіксувала понад 2 500 ударів росіян по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області.
Про це повідомляє Національна поліція України у четвер, 22 серпня.
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Наслідки обстрілів в Донецькій області
Загалом за добу росіяни 2 588 разів атакували Донецьку область по лінії фронту та у житловому секторі.
Внаслідок обстрілів з боку Росії є загиблі. У Костянтинівці від обстрілів з російської артилерії загинув мирний мешканець. Також загинула цивільна особа в Українську, одна особа у Сіверську та ще одна у Петрівці.
У Новогродівці, Часовому Яру та Селидовому є троє поранених.
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