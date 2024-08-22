В Донецкой области россияне убили четырех мирных жителей

Полицейский документирует последствия прилета в Донецкой области. Фото: Национальная полиция Украины

Российские войска не перестают атаковать Донецкую область. За прошедшие сутки, 21 августа, полиция зафиксировала более 2 500 ударов россиян по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в четверг, 22 августа.

Читайте также:

Последствия обстрелов в Донецкой области

Всего за сутки россияне 2 588 раз атаковали Донецкую область по линии фронта и в жилом секторе.

Последствия российской атаки. Фото: Национальная полиция

Полицейский исследует место после обстрела. Фото: Национальная полиция

В результате обстрелов со стороны России есть погибшие. В Константиновке от обстрелов из русской артиллерии погиб мирный житель. Также погибло гражданское лицо в Украинске, одно лицо в Северске и еще одно в Петровке.

Сгоревший дом в Донецкой области. Фото: Национальная полиция

В Новогродовке, Временном Яру и Селидовом есть трое раненых.