В Донецкой области россияне убили четырех мирных жителей

В Донецкой области российские войска убили четырех гражданских — фото разрушений от обстрелов
22 августа 2024 11:54
Полицейский документирует последствия прилета в Донецкой области. Фото: Национальная полиция Украины
Российские войска не перестают атаковать Донецкую область. За прошедшие сутки, 21 августа, полиция зафиксировала более 2 500 ударов россиян по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины в четверг, 22 августа.
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Всего за сутки россияне 2 588 раз атаковали Донецкую область по линии фронта и в жилом секторе.
В результате обстрелов со стороны России есть погибшие. В Константиновке от обстрелов из русской артиллерии погиб мирный житель. Также погибло гражданское лицо в Украинске, одно лицо в Северске и еще одно в Петровке.
В Новогродовке, Временном Яру и Селидовом есть трое раненых.
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