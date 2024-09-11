У Смілі на Черкащині затримали чоловіка, який побив військового

Поліція затримала підозрюваного у побитті військового на Черкащині — як виправдовується чоловік
Поліція затримала підозрюваного в побитті військового у Смілі на Черкащині. Проти чоловіка порушили кримінальні провадження за чотирма статтями.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції України у середу, 11 вересня.
Затримання підозрюваного у побитті військового
Правоохоронці розповіли, що 28-річний чоловік переховувався від них в одному з готелів на території Черкаської області. Наразі він затриманий за участі спецпризначенців поліції.
"Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід — слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про обрання тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.
Окрім того, відомо, що за місцем мешкання фігуранта провели обшуки, під час яких у нього вилучили наркотики та зброю. За результатами слідчих дій слідством додатково внесені відомості до ЄРДР за фактом незаконного зберігання зброї та наркотиків.
Також за фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування двох кримінальних проваджень:
- хуліганство, вчинене групою осіб:
- вимагання.
За цими провадженнями 10 вересня чоловіку оголосили про підозру в процесуальному порядку.
Що каже затриманий
Під час затримання Вадим Долотенко попросив вибачення в українського народу та української армії.
"Я поважаю армію та народ. Ця ситуація склалась не до кінця розібраною. Я не хотів..." — сказав підозрюваний.
Що передувало
У вівторок, 10 вересня, стало відомо, що у місті Сміла місцевий "кримінальний авторитет" побив військовослужбовця на вулиці.
"Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців", — відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на інцидент.
Він додав, що кожен з воїнів та всі українці заслуговують на повагу та верховенство права.
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