Суд обрав запобіжний захід для підозрюваного в побитті ветерана у Смілі

Підозрюваний. Фото: Нацполіція

У середу, 11 вересня, Смілянський міськрайонний суд виніс ухвалу стосовно запобіжного заходу для підозрюваного у побитті ветерана. Суд постановив взяти обвинуваченого під варту без можливості внесення застави.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

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Деталі справи

Раніше правоохоронці затримали особу, яка звинувачується у побитті ветерана війни та вимаганні грошей у місті Сміла Черкаської області. Чоловікові інкримінують вимагання та хуліганство, скоєні групою осіб. 28-річний підозрюваний перебував у розшуку та переховувався в одному з готелів Черкащини.

Також оголошено про підозру ще одному учаснику злочину, батькові першого фігуранта, за хуліганство.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних правоохоронці вилучили наркотичні речовини та зброю. На підставі цих знахідок додатково внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами незаконного зберігання зброї та наркотиків.

Допис Національної поліції. Фото: скриншот

Що передувало

У вівторок, 10 вересня, стало відомо, що у місті Сміла місцевий "кримінальний авторитет" побив військовослужбовця на вулиці.

"Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців", — відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на інцидент.

Він додав, що кожен з воїнів та всі українці заслуговують на повагу та верховенство права.

Вже 11 вересня поліція затримала чоловіка, який вчинив бійку. Він переховувався від правоохоронців в одному із готелів міста.