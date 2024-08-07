COVID-19 FLiRT — в МОЗ розповіли, чим небезпечний новий штам

Коронавірус. Ілюстративне фото: freepik

Нещодавно в Україні виявили новий штам коронавірусу FLiRT. Він є більш небезпечним та заразним, ніж його попередники, але вакцинація залишається ефективним засобом профілактики.

Про це повідомив заступник голови Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Ігор Кузін в ефірі телемарафону у середу, 7 серпня.

Читайте також:

Чим небезпечний новий штам COVID FLiRT

Кузін розповів, що нещодавно в Україні зафіксували перші три випадки нового субваріанту FLiRT: два у Києві й один в Івано-Франківській області.

За його словами, цей новий штам швидше передається між людьми та сильніше вражає імунну систему, але симптоми залишаються такі самі.

"Він ще швидше передається від людини до людини і ще більшою мірою уходить від імунної відповіді, але загальні симптоми залишаються такі самі: підвищення температури тіла, переважно в перші дні захворювання, кашель, можуть виникати головний біль, біль в мʼязах", — пояснив він.

Водночас заступник голови МОЗ зауважив, що люди, які не отримали бустерної дози вакцини - мають більші ризики заразитись.

Кузін нагадав, що перші випадки нового штаму почали з'являтися у березні 2024 року. Також упродовж останніх місяців багато країн заявили про зростання захворюваності на коронавірус. Наприклад, у США показники зросли на 25%.