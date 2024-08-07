В Украине зафиксирована первая смерть от нового штамма COVID-19 FLiRT

Лабораторное исследование. Фото: Unicef

В Ивано-Франковской области 80-летняя женщина умерла от нового штамма коронавируса, подтвержденного лабораторными исследованиями. Это первая зафиксированная в Украине смерть COVID-19 FLiRT.

Об этом сообщил генеральный директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслан Савчук в комментарии для Общественного в среду, 7 июля.

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Смерть от нового штамма коронавируса

"Лабораторно мы подтвердили, что в ее организме был субвариант FLiRT классического штамма Omicron. Женщина имела также сопутствующие заболевания — сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. Основным диагнозом была коронавирусная болезнь, поскольку она имела все симптомы и это было клинически и лабораторно подтверждено", — заявил Савчук.

Женщина доставлена в одну из больниц Ивано-Франковска с высокой температурой и в тяжелом состоянии. После лечения ее состояние улучшилось. Пенсионерку перевели в терапевтическое отделение, но через несколько дней она скончалась.

"То есть с момента госпитализации до момента, когда ей стало хуже и пациентка умерла, прошло 20 дней. Медики оказывали всю возможную помощь, но COVID-19 унес ее жизни", — заявил чиновник Минздрава.

Он добавил, что в настоящее время в регионе на данный момент субвариант FLiRT зафиксирован только у умершей женщины. Однако коронавирусная инфекция продолжает активно распространяться.

"В понедельник, 5 августа, у нас было 20 новых подтвержденных случаев COVID-19, а сегодня за день — диагностированы в лаборатории 63 случая. Если сравнить между июнем и июлем, то у нас есть увеличение количества больных на 11%", — подчеркнул Савчук.