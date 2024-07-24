В Кировоградской области мужчина заплатит 850 гривен за избиение несовершеннолетнего — решение суда

Человек бьет ребенка. Фото: usionline.com

В Новоукраинке Кировоградской области суд вынес приговор напавшему на подростка мужчине, повалил его на землю и избил. За это ему присудили штраф в 850 гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Решение суда

Обвиняем житель Новоукраинского района, женат мужчина, который официально не работает. У него есть 11-летний сын с инвалидностью и 14-летняя дочь.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 3 мая этого года в селе Новониколаевка. В тот день обвиняемый увидел, что по дороге идет ребенок. Он знал, что между его детьми и этим подростком есть конфликт.

"Решил без присутствия родителей последнего выяснить с ним отношения относительно конфликтных ситуаций. Обвиняемый призвал несовершеннолетнего", — говорится в приговоре суда.

Когда он подошел к мужу, тот схватил его за шею и повалил на землю. Уже лежащего парня взрослый мужчина ударил ногой в лицо и еще несколько раз — в плечо.

Судебная медицинская экспертиза определила последствия избиения как легкие телесные повреждения. Мужчина обвинили по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа в размере 850 гривен до одного года исправительных работ.

В суде мужчина свою вину признал полностью. Суд определил его раскаяние как обстоятельство, смягчающее наказание.

Суд назначил мужчину, который повалил на землю и избил подростка, 850 гривен штрафа за уголовный проступок.

"Суд считает, что именно такое наказание, назначенное судом обвиняемому, будет наиболее соответствовать принципам и целям назначения наказания и будет достаточным для его исправления и предупреждения совершения им новых уголовных правонарушений", — говорится в решении суда.

Напомним, в Донецкой области мобилизованный самовольно покинул воинскую часть и год находился дома в другом регионе Украины. Впоследствии мужчина сам сдался правоохранителям.

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