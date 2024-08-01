В Кировоградской области женщину арестовали за одобрение войны России против Украины

Заседание суда. Иллюстративное фото: ЧНУ

В Кировоградской области женщину заключили в тюрьму за то, что одобряла вторжение России в Украину. Она переехала в Кировоградскую область из Донецкой области после начала полномасштабной войны.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным следствия, женщина на своих страницах в сети Интернет поддерживала военную агрессию России против Украины.

Фигурантка делала репосты из российских пропагандистских соцсетей по поводу деятельности российских волонтеров, которые завозили тонны гуманитарной помощи на временно оккупированные территории, и героизировала погибших оккупантов.

Решение суда

Новоукраинский районный суд признал женщину виновной по части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

Ее приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, недавно в Украине разоблачили группу лиц, которые готовили поджоги в странах ЕС по заказу России. Полиция одновременно провела около 40 обысков по месту фактического проживания и в автотранспорте причастных лиц.

Также мы писали, что в Николаевской области Служба безопасности Украины задержала информаторку ФСБ, которая способствовала враждебным артиллерийским ударам по Очакову и его морской акватории. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.