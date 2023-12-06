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На границе польские водители не пропускают помощь для ВСУ

6 декабря 2023 23:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На границе польские водители не пропускают помощь для ВСУ
Протесты на границе с Польшей. Фото: Полиция Польши
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Западная помощь для Вооруженных сил Украины задерживается на польско-украинской границе из-за забастовки польских водителей. В Украину не могут въехать дроны, пикапы и разнообразная электроника.

Об этом сообщает Sky News.

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Среди тысяч фур, заблокированных на польско-украинской границе, находятся грузовики с помощью благотворительных и некоммерческих организаций. Эта помощь включает важные поставки дронов, электроники и пикапов.

В настоящее время волонтерские организации пытаются договориться с польским правительством, чтобы разрешить свободный проезд их помощи.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры Польши заявили о шагах для частичного снятия блокады на границе с Украиной. Также ведомство обратилось в Еврокомиссию с просьбой создать комитет по проверке действия соглашения между Украиной и ЕС о приостановлении обязанностей получения водителями разрешений.

Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан прокомментировала блокаду польско-украинской границы. По ее словам, Украина и ЕС не могут быть "заложниками" польских дальнобойщиков.

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