На границе польские водители не пропускают помощь для ВСУ

Протесты на границе с Польшей. Фото: Полиция Польши

Западная помощь для Вооруженных сил Украины задерживается на польско-украинской границе из-за забастовки польских водителей. В Украину не могут въехать дроны, пикапы и разнообразная электроника.

Об этом сообщает Sky News.

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На границе заблокированы фуры с помощью для Украины

Среди тысяч фур, заблокированных на польско-украинской границе, находятся грузовики с помощью благотворительных и некоммерческих организаций. Эта помощь включает важные поставки дронов, электроники и пикапов.

В настоящее время волонтерские организации пытаются договориться с польским правительством, чтобы разрешить свободный проезд их помощи.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры Польши заявили о шагах для частичного снятия блокады на границе с Украиной. Также ведомство обратилось в Еврокомиссию с просьбой создать комитет по проверке действия соглашения между Украиной и ЕС о приостановлении обязанностей получения водителями разрешений.

Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан прокомментировала блокаду польско-украинской границы. По ее словам, Украина и ЕС не могут быть "заложниками" польских дальнобойщиков.