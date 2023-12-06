На границе польские водители не пропускают помощь для ВСУ
Западная помощь для Вооруженных сил Украины задерживается на польско-украинской границе из-за забастовки польских водителей. В Украину не могут въехать дроны, пикапы и разнообразная электроника.
Об этом сообщает Sky News.
На границе заблокированы фуры с помощью для Украины
Среди тысяч фур, заблокированных на польско-украинской границе, находятся грузовики с помощью благотворительных и некоммерческих организаций. Эта помощь включает важные поставки дронов, электроники и пикапов.
В настоящее время волонтерские организации пытаются договориться с польским правительством, чтобы разрешить свободный проезд их помощи.
Напомним, в Министерстве инфраструктуры Польши заявили о шагах для частичного снятия блокады на границе с Украиной. Также ведомство обратилось в Еврокомиссию с просьбой создать комитет по проверке действия соглашения между Украиной и ЕС о приостановлении обязанностей получения водителями разрешений.
Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан прокомментировала блокаду польско-украинской границы. По ее словам, Украина и ЕС не могут быть "заложниками" польских дальнобойщиков.
Читайте Новини.LIVE!