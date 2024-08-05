На Прикарпатті футболісти фіктивно служили в ТЦК та завдали збитків державі на 1,5 млн грн

На Прикарпатті через службову недбалість судили працівника ТЦК — він завдав збитків на 1,5 млн грн
В Івано-Франківській області судили командира роти охорони ТЦК. У нього в підрозділі фіктивно проходили військову службу футболісти, які винагороду в розмірі майже 1,5 млн гривень.
Про це повідомила пресслужба ДБР у понеділок, 5 серпня.
Фіктивно проходили службу в ТЦК
Так, футболісти місцевого професійного клубу нібито проходили службу в ТЦК та безпідставно отримали від держави майже 1,5 мільйонів гривень матеріального забезпечення.
У ДБР уточнили, що всі чоловіки не з’являлися на службу та не виконували жодних військових обов’язків.
Тому Калуський районний суд визнав посадовця винним у недбалому ставленні до військової служби. Військком розкаявся та повністю відшкодував завдані грошові збитки, тому суд призначив штраф 221 тисячу гривень.
Його було відсторонено від виконання обов’язків та переведено на службу в інший підрозділ.
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