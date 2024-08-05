На Прикарпатье футболисты фиктивно служили в ТЦК и нанесли ущерб государству на 1,5 млн грн

Судебное заседание. Иллюстративное фото: открытые источники

В Ивано-Франковской области судили командира роты охраны ТЦК. У него в подразделении фиктивно проходили военную службу футболисты, которые получили вознаграждение в размере почти 1,5 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в понедельник, 5 августа.

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Фиктивно проходили службу в ТЦК

Так, футболисты местного профессионального клуба якобы проходили службу в ТЦК и безосновательно получили от государства почти 1,5 миллиона гривен материального обеспечения.

В ГБР уточнили, что все мужчины не являлись на службу и не выполняли никаких военных обязанностей.

Вручение подозрения. Фото: ГБР

Поэтому Калушский районный суд признал должностного лица виновным в небрежном отношении к военной службе. Военным раскаялся и полностью возместил нанесенный денежный ущерб, поэтому суд назначил штраф 221 тысячу гривен.

Он был отстранен от исполнения обязанностей и переведен на службу в другое подразделение.