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У Запоріжжі поліцейські задіяли агента, щоб спіймати таксиста-сутенера — як його покарав суд

8 серпня 2024 01:32
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
У Запоріжжі чоловік під прикриттям поліції двічі займався сексом з повіями, щоб викрити сутенера
Затримання зловмисника. Ілюстративне фото: Нацполіція
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Суд у Запоріжжі виніс вирок чоловіку, який паралельно з роботою таксистом організовував зустрічі з жінками, які займались сексом за гроші. Щоб викрити цю схему, правоохоронці відправили до сутенера свою людину, яка двічі займалася сексом за гроші та свідчила про це в суді.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень

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Деталі справи

За даними правоохоронців, затриманий працював у Запоріжжі таксистом, а також організовував зустрічі з жінками, які за гроші надавали секс-послуги. Чоловік підбирав на таксі своїх клієнтів та відвозив їх до жінок. Правоохоронцям вдалося зафіксувати два таких випадки і в цьому їм допоміг спеціальний агент  — чоловік, який погодився скористатися послугами підозрюваного та зняти це на відео.

У суді цей агент розповів, що перший раз домовився про зустріч з жінкою у сауні, а другий раз — в орендованій квартирі. В обох випадках він займався сексом з жінками та платив за це сутенеру грошима, які видали йому на це правоохоронці. Усього на ці "оперативні закупівлі" поліцейські витратили 2750 гривень.

Що вирішив суд

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя виніс вирок фігуранту через створення або утримання місць розпусти і звідництво. Сутенер мав отримати два роки обмеження волі, але замість цього покарання судді дали йому один рік іспитового терміну. 

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