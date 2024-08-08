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На Прикарпатье солдат придумал болезнь матери для бегства из воинской части — как его наказал суд

8 августа 2024 07:21
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
На Прикарпатье судили солдата, придумавшего болезнь матери для бегства из воинской части
Заседание суда. Иллюстративное фото: Вечірній Київ
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Надворнянский районный суд Ивано-Франковска вынес приговор солдату, который на несколько дней сбежал из воинской части, якобы чтобы навестить больную мать в больнице. Суд установил, что мать военного не находилась в больнице в указанное время, и назначила прикарпатцу пять лет тюрьмы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Уроженец Прикарпатья в марте 2023 года самовольно покинул воинскую часть и около недели не являлся на службу. В отношении военного возбудили уголовное дело по факту бегства.

В суде солдат рассказал, что его мобилизовали на военную службу и назначили на должность телефониста-линейщика, смотрителя отделения связи одной из воинских частей.

8 марта 2023 года солдат скрылся с места прохождения военной службы. Фигурант заявил, что его мать госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии из-за заболевания коронавирусом. Военный обращался к командиру с просьбой отпустить его к матери, но получил отказ, после чего без разрешения покинул воинскую часть. Приблизительно через неделю мужчина сам вернулся на службу.

Решение суда

Судья установил, что в указанное время мать военного не находилась на стационарном лечении в Косовской ЦРБ. Судья считает, что обвиняемый солгал суду и скрылся с места службы без уважительных причин.

Судья исследовал все материалы и аргументы сторон, а также данные об обвиняемом, признав фигуранта виновным в уголовном преступлении. За бегство с места службы солдату назначили наказание — пять лет тюрьмы. Приговор еще можно оспорить.

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