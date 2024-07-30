В Прикарпатье судили священника за домашнее насилие над дочерью

Судебное заседание. Иллюстративное фото: poltava.to

В Ивано-Франковской области священник совершал домашнее насилие над своей дочерью. Суд назначил ему за это уплату штрафа.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

10 мая 2024 года в полицию обратилась женщина и рассказала, что ее отец Михаил Дудар, находясь в нетрезвом состоянии, совершает по отношению к ней и ее сыну домашнее насилие — оскорбляет нецензурными словами и угрожает физической расправой.

На место приехала полиция, которая составила в отношении мужчины протокол об админправонарушении по ч.1 ст.173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия). В суде обвиняемый признал свою вину и пообещал, что больше это не повторится.

Решение суда

Долинский районный суд Ивано-Франковской области признал местного священника виновным в совершении домашнего насилия, назначив 170 грн штрафа и обязав уплатить 605 грн судебного сбора.

Напомним, в Новоукраинке Кировоградской области суд вынес приговор напавшему на подростка мужчине, повалил его на землю и избил. За это ему присудили штраф в 850 гривен.

Также мы писали о том, что Тисменицкий районный суд вынес приговор уроженке России, которая занималась проституцией и сбывала наркотики. Женщине назначили испытательный срок.