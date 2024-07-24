Майора з Рівненщини судили за безпідставно нараховані 400 тис. грн підлеглій

Ілюстративне фото грошового забезпечення. Фото з відкритих джерел

Майора з Рівненщини судили за безпідставно нараховані 400 тисяч гривень підлеглій. Молодша сержантка не була у зоні бойових дій, але отримувала по 100 тисяч гривень додаткових виплат щомісяця.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Дубенського міськрайонного суду Рівненської області вказано, що заступника командира військової частини з озброєння, майора родом з Рівненщини, обвинувачували у недбалому ставленні до військової служби. Майор протягом січня-квітня 2023 року підписував та подавав рапорти про нарахування бойових виплат (100 тисяч гривень на місяць) молодшій сержантці, яка у цей час не перебувала на службі у регіонах ведення бойових дій.

Щодо військового порушили кримінальну справу за ч.4 ст.425 ККУ (недбале ставлення до військової служби). Майор уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. У матеріалах справи вказано, що обвинувачений відшкодував військовій частині 400 тисяч гривень, які він безпідставно нарахував молодшій сержантці.

Рішення суду

Суд призначив майору п’ять років тюрми, але звільнив від покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, командир взводу спробував продати прилад нічного бачення, щоб купити автомобіль у підрозділ. Суд визнав провину старшого лейтенанта, однак вирішив його суворо не карати.

Раніше в Кіровоградській області чоловік намагався відправити посилкою до Польщі десяток скіфських фібул, які є культурним надбанням України. Його засудили за контрабанду.

Також ми повідомляли, що в Києві чоловік потрапив у ДТП, внаслідок чого його авто зазнало пошкоджень. Він звинуватив в аварії військовослужбовця і вимагав стягнути з військової частини, де той служить, компенсацію.