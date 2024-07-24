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В Ровенской области майор безосновательно насчитал подчиненной 400 тыс. грн выплат — что решил суд

24 июля 2024 21:13
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Майора из Ровенской судили за безосновательно начисленные 400 тыс. грн подчиненным
Иллюстративное фото денежного довольствия. Фото из открытых источников
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Майора из Ровенщины судили за безосновательно начисленные 400 тысяч гривен подчиненной. Младший сержант не была в зоне боевых действий, но получала по 100 тысяч гривен дополнительных выплат ежемесячно.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре Дубенского горрайонного суда Ровенской области указано, что заместитель командира воинской части по вооружению, майор родом из Ровенской области, обвинялся в небрежном отношении к военной службе. Майор в течение января-апреля 2023 года подписывал и подавал рапорты о начислении боевых выплат (100 тысяч гривен в месяц) младшему сержанту, которая в это время не находилась на службе в регионах ведения боевых действий.

В отношении военного возбудили уголовное дело по ч.4 ст.425 УК (небрежное отношение к военной службе). Майор заключил соглашение о признании виновности с прокурором. В материалах дела указано, что обвиняемый возместил воинской части 400 тысяч гривен, которые он безосновательно насчитал младшему сержанту.

Решение суда

Суд назначил майору пять лет тюрьмы, но освободил от наказания с годовым испытательным сроком. Приговор еще можно оспорить.

Напомним, командир взвода попытался продать прибор ночного видения, чтобы купить автомобиль в подразделение. Суд признал вину старшего лейтенанта, однако решил его строго не наказывать.

Ранее в Кировоградской области мужчина пытался отправить посылкой в Польшу десяток скифских фибул, являющихся культурным достоянием Украины. Его осудили за контрабанду.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчина попал в ДТП, в результате чего его авто получило повреждения. Он обвинил в аварии военнослужащего и потребовал взыскать с воинской части, где тот служит, компенсацию.

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