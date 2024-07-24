Майора из Ровенской судили за безосновательно начисленные 400 тыс. грн подчиненным

Иллюстративное фото денежного довольствия. Фото из открытых источников

Майора из Ровенщины судили за безосновательно начисленные 400 тысяч гривен подчиненной. Младший сержант не была в зоне боевых действий, но получала по 100 тысяч гривен дополнительных выплат ежемесячно.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре Дубенского горрайонного суда Ровенской области указано, что заместитель командира воинской части по вооружению, майор родом из Ровенской области, обвинялся в небрежном отношении к военной службе. Майор в течение января-апреля 2023 года подписывал и подавал рапорты о начислении боевых выплат (100 тысяч гривен в месяц) младшему сержанту, которая в это время не находилась на службе в регионах ведения боевых действий.

В отношении военного возбудили уголовное дело по ч.4 ст.425 УК (небрежное отношение к военной службе). Майор заключил соглашение о признании виновности с прокурором. В материалах дела указано, что обвиняемый возместил воинской части 400 тысяч гривен, которые он безосновательно насчитал младшему сержанту.

Решение суда

Суд назначил майору пять лет тюрьмы, но освободил от наказания с годовым испытательным сроком. Приговор еще можно оспорить.

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