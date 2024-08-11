У Рівненській області винесли вирок шахраю

Судове засідання. Фото ілюстративне: nsj.gov.ua

У місті Вараш Рівненської області 27-річний шахрай виманив у людей близько 100 тисяч гривень. Жертвами його шахрайських дій стали п'ятеро людей.

Про це повідомили у Вараському відділі поліції Рівненської обласної прокуратури.

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Деталі справи

За даними правоохоронців, 27-річний житель Вараша публікував в одній із соціальних мереж оголошення про надання послуг із доставки автомобілів з-за кордону в Україну. Фото для цих оголошень шахрай знаходив у інтернеті. За свої послуги просив завдаток — від 400 до 500 доларів, а після отримання грошей блокував замовників і витрачав "заробіток" на власні потреби. Шляхом обману зловмисник збагатився на 2 400 доларів.

Діяльність шахрая правоохоронці викрили цьогоріч. Йому повідомили про підозру у вчиненні шахрайств та скерували матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом до суду.

Рішення суду

На період досудового розслідування зловмисник перебував під домашнім арештом. У скоєному він розкаявся, а завдані збитки відшкодував у повному обсязі.

Порушника засудили до двох років позбавлення волі, однак замінили це покарання роком іспитового терміну.

Вирок ще не набув законної чинності, тому сторона захисту має право оскаржити його, подавши апеляцію.