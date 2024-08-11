В Ровенской области вынесли приговор мошеннику

Судебное заседание. Фото иллюстративное: nsj.gov.ua

В городе Вараш Ровенской области 27-летний мошенник выманил у людей около 100 тысяч гривен. Жертвами его мошеннических действий стали пять человек.

Об этом сообщили в Варасском отделе полиции Ровенской областной прокуратуры.

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Детали дела

По данным правоохранителей, 27-летний житель Вараша публиковал в одной из социальных сетей объявления о предоставлении услуг по доставке автомобилей из-за границы в Украину. Фото для этих объявлений мошенник находил в интернете. За свои услуги просил задаток — от 400 до 500 долларов, а после получения денег блокировал заказчиков и тратил "заработок" на собственные нужды. Путем обмана злоумышленник обогатился на 2 400 долларов.

Деятельность мошенника стражи порядка разоблачили в этом году. Ему сообщили о подозрении в совершении мошенничеств и направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в суд.

Решение суда

В период досудебного расследования злоумышленник находился под домашним арестом. В совершенном он раскаялся, а нанесенный ущерб возместил в полном объеме.

Нарушителя приговорили к двум годам лишения свободы, однако заменили это наказание годом испытательного срока.

Приговор еще не вступил в законную силу, поэтому сторона защиты имеет право обжаловать его, подав апелляцию.